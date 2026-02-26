Ration Card: राशन कार्ड ई-केवाईसी की समय-सीमा खत्म, 1 लाख से अधिक हितग्राही सूची से बाहर

जिले के चारों जनपद क्षेत्रों बेमेतरा, साजा, नवागढ़ और बेरला में अभी भी औसत 18 से 24 हजार के बीच ई-केवाईसी लंबित है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिंगरप्रिंट न आने, सर्वर की धीमी गति और आधार कार्ड में नाम या उम्र की त्रुटि जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण गति काफी धीमी बनी हुई है। इसके अलावा, कई हितग्राही रोजी-रोटी के लिए जिले से बाहर प्रवास पर हैं, जो एक बड़ी बाधा है। यदि बेमेतरा जिले के 1 लाख से अधिक शेष हितग्राही समय रहते जागरूक नहीं हुए और नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर प्रमाणीकरण नहीं कराया, तो आने वाले वित्तीय सत्र में उनके राशन कार्ड केवल एक पहचान पत्र बनकर रह जाएंगे और उन्हें मिलने वाली रियायती खाद्य सामग्री हमेशा के लिए बंद हो सकती है।