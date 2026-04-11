Bemetara: नींबू को शनि की दृष्टि, आम में राहत, कटहल कमजोर, लाखों खर्च फिर भी नर्सरी का बुरा हाल

Bemetara district: राकेश तिवारी. पडक़ीडीह नर्सरी से हर साल हजारों पौधे प्रसाद की तरह वितरित किए जाते हैं इसके बाद भी चालीस ऐसे गांव नहीं बन पाए जहां पर फलदार पेड़ हो या फलों के उत्पादन में अग्रसर हो। शुरुआती वर्षों में अमरूद बेर को लेकर लोगों में रुझान दिखा, फिर बाद में लोग ध्यान ही नहीं दिए। बेमेतरा जिले में उद्यानिकी विभाग के चार नर्सरी चारों ब्लाक में है। इस लिहाज से किसी एक फल में जिले की आत्मनिर्भरता हो जानी थी। हर साल लाखों खर्च कर पौधा रोपण का महाअभियान तो चलाया जाता है पर जमीन में इसका प्रभाव शून्य है।