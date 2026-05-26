ACB Action: जमीन बंटवारे के लिए रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोचा दबोचा

बोरतरा निवासी किसान नरोत्तम साहू जमीन बंटवारे के लिए पिछले चार महीने से भटक रहा था। पटवारी ने काम के एवज में 25 हजार रुपए मांगे थे, लेकिन सौदा 15 हजार में तय हुआ। साजा मुख्यालय स्थित कार्यालय में जैसे ही किसान ने पटवारी को केमिकल लगे नोट दिए। एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। हाथ धुलाने पर रंग बदलने से रिश्वत की पुष्टि हुई।