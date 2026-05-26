ACB Action: जमीन बंटवारे के लिए रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोचा दबोचा

रिश्वत लेते हुए प्रतीकात्मक तस्वीर: AI
ACB Action: भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बोरतरा हल्का के पटवारी ओमकार सोनवानी को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ग्राम डोंगीतराई स्थित पटवारी कार्यालय में की गई।
बोरतरा निवासी किसान नरोत्तम साहू जमीन बंटवारे के लिए पिछले चार महीने से भटक रहा था। पटवारी ने काम के एवज में 25 हजार रुपए मांगे थे, लेकिन सौदा 15 हजार में तय हुआ। साजा मुख्यालय स्थित कार्यालय में जैसे ही किसान ने पटवारी को केमिकल लगे नोट दिए। एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। हाथ धुलाने पर रंग बदलने से रिश्वत की पुष्टि हुई।
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