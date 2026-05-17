Chhattisgarh News: शराब की बोतलों पर CM और प्रभारी मंत्री की फोटो लगाने की मांग, बेमेतरा से Viral हुआ अनोखा आवेदन

मामले की पुष्टि तब और पुख्ता हो गई जब नईदुनिया संवाददाता ने आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। बातचीत के दौरान सतीश मारकंडे ने स्वयं आवेदन देने की बात स्वीकार की, जिसके बाद यह मुद्दा और अधिक सुर्खियों में आ गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर विभाग की ओर से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आबकारी विभाग इस आवेदन को किस रूप में लेता है और क्या इस पर कोई औपचारिक जवाब जारी किया जाता है या नहीं।