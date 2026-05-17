बड़ी खुशखबरी: छूटे पात्र हितग्राहियों को मिलेगा PM आवास, सुशासन तिहार में CM साय ने की ये बड़ी घोषणा

Sushasan Tihar 2026: रायपुर@ राहुल जैन। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को पामगढ़ के ग्राम कोसला और कोरबा के लेमरू में जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। कोसला में सीएम ने पीएम आवास योजना की जानकारी ली और कहा कि आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। सीएम ने ग्राम कोसला में महतारी सदन एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा भी की।