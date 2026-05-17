नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ से जुड़े 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 38 लाख का था इनाम घोषित

Chhattisgarh Naxal News: छत्तीसगढ़ से लगे गढ़चिरौली जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने 5 वरिष्ठ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें डीवीसीएम, पीपीसीएम और एसीएम स्तर के कैडर शामिल हैं। इन सभी पर लाखों रुपये का इनाम घोषित था। लगातार चल रहे संयुक्त अभियानों और सुरक्षा बलों के दबाव के चलते नक्सली संगठन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पण से नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा।