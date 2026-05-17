17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बस्तर में ‘साइलेंट किलर’ का खतरा! हर दूसरे आदिवासी वयस्क में पाई गई ये समस्या, रिसर्च में खुलासा

World Hypertension Day: राजनांदगांव की रिसर्चर डॉ. निशा मेश्राम की रिसर्च ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार हर दूसरे आदिवासी वयस्क में हाई बीपी की समस्या पाई गई…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

May 17, 2026

World Hypertension Day

बस्तर में हर दूसरे आदिवासी वयस्क को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ( Photo - Patrika )

World Hypertension Day: ताबीर हुसैन. प्राकृतिक जीवनशैली और मेहनतकश दिनचर्या के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर में अब उच्च रक्तचाप तेजी से बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। बस्तर के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में किए गए एक मेडिकल रिसर्च ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। अंतरराष्ट्रीय मेडिकल प्लेटफॉर्म ‘पबमेड सेंट्रल’ में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार क्षेत्र के लगभग हर दूसरे आदिवासी वयस्क में हाई बीपी की समस्या पाई गई।

World Hypertension Day: 330 आदिवासियों पर किया शोध

यह शोध 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 330 आदिवासियों पर किया गया। अध्ययन में कुल 47.3 प्रतिशत लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित पाए गए। इनमें 27.3 प्रतिशत स्टेज-1 हाइपरटेंशन और 13.9 प्रतिशत स्टेज-2 हाइपरटेंशन के मरीज थे, जबकि केवल 6 प्रतिशत मामलों में पहले से बीमारी का निदान हुआ था। इसके अलावा 34.9 प्रतिशत लोग प्री-हाइपरटेंशन श्रेणी में पाए गए।

तंबाकू, मदिरापान और बदलती जीवनशैली बनी वजह

शोधकर्ता डॉ. निशा मेश्राम ने बताया कि उन्होंने यह विषय इसलिए चुना क्योंकि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय में उच्च रक्तचाप की वास्तविक स्थिति और उसके जोखिम कारकों को समझना जरूरी था। उन्होंने कहा कि इस शोध कार्य के लिए उनके गाइड डॉ. निर्मल वर्मा ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। स्मोकलेस तंबाकू, अत्यधिक मदिरापान और बदलती जीवनशैली उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण पाए गए।

रिसर्च के दौरान चुनौती

उन्होंने बताया कि रिसर्च के दौरान भाषा संबंधी कठिनाइयां भी सामने आईं, लेकिन मितानिनों, बीएमओ और सीएमएचओ जगदलपुर के सहयोग से अध्ययन पूरा हो सका।

कर रहीं शोध कार्य

निशा मेश्राम ने बताया कि इस स्टडी की रिपोर्ट शासन को एमपीसीडीसीएस नोडल ऑफिसर के माध्यम से सौंपी गई थी, जिसके बाद सुधार के प्रयास तेज हुए और अब स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है।

यह 'साइलेंट किलर' बीमारी

बता दें कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (World Hypertension Day) हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) के खतरों, इसके कारणों और बचाव के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। उच्च रक्तचाप एक 'साइलेंट किलर' (Silent Killer) है, क्योंकि शुरुआत में इसके कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते इसके कारण दिल का दौरा (Heart Attack), स्ट्रोक और किडनी खराब होने जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। इस दिवस के माध्यम से लोगों को नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

हैल्थ स्कैन, एक नजर में

कुल हाइपरटेंशन - 47.3%
स्टेज-1 हाइपरटेंशन - 27.3%

स्टेज-2 हाइपरटेंशन - 13.9%
पहले से डायग्नोज मरीज - 6%

प्री-हाइपरटेंशन - 34.9%
तंबाकू सेवन करने वाले - 72.8%

ये भी पढ़ें

3200 टावरों से चमका बस्तर, इंटरनेट पहुंच से गांव-गांव जुड़ा डिजिटल भारत, डेटा उपयोग में 80% की बढ़ोतरी
बस्तर
Bastar Digital Revolution

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 May 2026 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बस्तर में ‘साइलेंट किलर’ का खतरा! हर दूसरे आदिवासी वयस्क में पाई गई ये समस्या, रिसर्च में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका! छत्तीसगढ़ से जुड़े 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 38 लाख का था इनाम घोषित

Chhattisgarh Naxal News
रायपुर

बड़ी खुशखबरी: छूटे पात्र हितग्राहियों को मिलेगा PM आवास, सुशासन तिहार में CM साय ने की ये बड़ी घोषणा

Sushasan Tihar 2026
रायपुर

Chhattisgarh Census 2027: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने रचा इतिहास, मकानों की गणना में 100% का लक्ष्य हासिल कर राज्य में बना नंबर-1 जिला

Chhattisgarh Census 2027
रायपुर

Ministry Staff Transfer: रायपुर मंत्रालय में अफसरों ने शुरू की ‘अपने खास’ की तैनाती, कई विभागों के अवर सचिव और निज सहायक बदले

Ministry Staff Transfer
रायपुर

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, 60% से अधिक मकान सूचीकरण कार्य पूरा

Census 2027
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.