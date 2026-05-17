3200 टावरों से चमका बस्तर, इंटरनेट पहुंच से गांव-गांव जुड़ा डिजिटल भारत, डेटा उपयोग में 80% की बढ़ोतरी

Bastar Digital Revolution: छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, अब तेजी से डिजिटल और संचार क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार ने बस्तर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। पिछले दो वर्षों में यहां 3,200 से अधिक मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए हैं, जिससे दूरस्थ और जंगलों से घिरे गांव भी अब डिजिटल दुनिया से जुड़ने लगे हैं। विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर सामने आए आंकड़े बताते हैं कि बस्तर संभाग में डेटा उपयोग औसतन 80 प्रतिशत तक बढ़ चुका है।