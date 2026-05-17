अमित शाह आज से तीन दिन तक रहेंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर, बस्तर में करेंगे सुरक्षा हालात की समीक्षा

अपने दौरे के दौरान अमित शाह नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे नक्सल प्रभावित परिवारों और हिंसा से प्रभावित नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री उन सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, जो लंबे समय से नक्सल उन्मूलन, पुनर्वास और आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सरकार इस संवाद के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शांति और विकास के प्रयासों को और मजबूत करना चाहती है।