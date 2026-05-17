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अमित शाह आज से तीन दिन तक रहेंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर, बस्तर में करेंगे सुरक्षा हालात की समीक्षा

Amit Shah Chhattisgarh Visit: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर और बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। यह दौरा सुरक्षा और विकास रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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बस्तर

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Shradha Jaiswal

May 17, 2026

Amit Shah Chhattisgarh Visit

Amit Shah Chhattisgarh Visit(photo-patrika)

Amit Shah Chhattisgarh Visit: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज से तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 17 से 19 मई तक प्रस्तावित इस दौरे में वे रायपुर और बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब केंद्र और राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ विकास योजनाओं को भी तेज गति से आगे बढ़ा रही हैं। गृह मंत्री का यह दौरा सुरक्षा रणनीति और प्रशासनिक समन्वय के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Amit Shah Chhattisgarh Visit: बस्तर में जनसुविधा केंद्र का करेंगे उद्घाटन

तय कार्यक्रम के अनुसार, अमित शाह 18 मई को बस्तर पहुंचेंगे। यहां वे नेतानार स्थित सुरक्षा केंद्र को जनसुविधा केंद्र के रूप में जनता को समर्पित करेंगे।सरकार का उद्देश्य सुरक्षा कैंपों को केवल सुरक्षा गतिविधियों तक सीमित न रखते हुए उन्हें स्थानीय लोगों के लिए जनसेवा और विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना है।

इस पहल के तहत क्षेत्रीय नागरिकों को स्वास्थ्य, संचार, प्रशासनिक सहायता और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। अधिकारियों का मानना है कि इससे सुरक्षा बलों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच विश्वास मजबूत होगा तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों पर होगी समीक्षा

दौरे के दौरान राज्य के मुख्य सचिव द्वारा गृह मंत्री को बस्तर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, सड़क निर्माण, मोबाइल नेटवर्क विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और नक्सल उन्मूलन से जुड़े अभियानों की विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, समीक्षा बैठक में सुरक्षा बलों द्वारा हाल के महीनों में चलाए गए ऑपरेशनों, नक्सल गतिविधियों की स्थिति और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार लगातार यह संकेत देती रही है कि नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा अभियान के साथ-साथ विकास आधारित रणनीति पर भी समान रूप से जोर दिया जाएगा।

शहीद जवानों के परिजनों और प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात

अपने दौरे के दौरान अमित शाह नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे नक्सल प्रभावित परिवारों और हिंसा से प्रभावित नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री उन सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, जो लंबे समय से नक्सल उन्मूलन, पुनर्वास और आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सरकार इस संवाद के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शांति और विकास के प्रयासों को और मजबूत करना चाहती है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल

दौरे के अंतिम दिन 19 मई को गृह मंत्री मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सहित चार राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती समन्वय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास, आधारभूत संरचना, कानून-व्यवस्था और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए साझा रणनीति तैयार करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सुरक्षा और विकास दोनों पर केंद्र का फोकस

विशेषज्ञों का मानना है कि गृह मंत्री का यह दौरा केवल सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास मॉडल को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में बस्तर क्षेत्र में सड़क, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ सुरक्षा अभियानों को तेज किया गया है।

केंद्र सरकार अब इन प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा स्तर पर समन्वय बढ़ाने पर जोर दे रही है। गृह मंत्री के दौरे से आने वाले समय में बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं और रणनीतियों की घोषणा की भी संभावना जताई जा रही है।

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Published on:

17 May 2026 08:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / अमित शाह आज से तीन दिन तक रहेंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर, बस्तर में करेंगे सुरक्षा हालात की समीक्षा

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