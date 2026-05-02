बस्तर में अंधविश्वास बना जानलेवा, जादू-टोना के शक में दो भाइयों ने ग्रामीण की बेरहमी से की हत्या

घटना गुरुवार 30 अप्रैल की बताई जा रही है। मंगलू अपने घर के पास आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी दोनों आरोपी शराब के नशे में वहां पहुंचे। पहले दोनों ने उससे विवाद किया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से मंगलू की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।