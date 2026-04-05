बस्तर की बेटी हेमवती ने बदली अपनी तकदीर, जानें आदिवासी अंचल से निकली ‘लेडी मैकेनिक’ की कहानी...(photo-patrika)
Bastar Woman Mechanic: छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहली महिला मैकेनिक हेमवती नाग ने 3 साल पहले टू-व्हीलर रिपेयरिंग का काम सीखा था उस समय यह चर्चा भी आम हुई कि पहली आदिवासी महिला अब टू-व्हीलर भी बनाने लगी है। उसी समय हेमवती ने यह तय कर लिया था कि वो अब फोर व्हीलर रिपेयर करना सीखेगी और आज वो कार रिपेयर करना सीख भी गईं।
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