वेट लॉस की दवाओं पर DCGI सख्त! लापरवाही भेज सकती है जेल, डॉक्टर से समझिए GLP 1 Drugs Regulation

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI
GLP 1 Drugs Use Risks and Regulation : भारत में मोटापा "महामारी" की तरह हो चुका है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 5 से 19 वर्ष की उम्र के 4.1 करोड़ बच्चे हाई बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के साथ जी रहे हैं। इनमें से करीब 1.4 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार हैं। इसी बीच फार्मा कंपनियां एक के बाद एक वेट लॉस ड्रग्स लेकर आ रही हैं। लोग इसे सुरक्षित समझकर मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं। इसलिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सख्त होकर रेगुलेशन (GLP-1 Drugs Regulation) जारी किया है।
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