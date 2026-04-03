बच्चों की आंखों में ‘सफेद चमक’ या भेंगापन कहीं कैंसर का संकेत तो नहीं? बिलासपुर में बढ़ रहा इस बीमारी का खतरा, समय पर पहचान ही बचाव…

Cancer Symptoms in kids eye: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बच्चों की आंखों में दिखने वाला मामूली भेंगापन या पुतली में नजर आने वाली सफेद चमक अक्सर अभिभावक सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो ये छोटे-छोटे लक्षण एक गंभीर बीमारी- रेटिनोब्लास्टोमा- के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। यह आंखों का कैंसर है, जो तेजी से छोटे बच्चों, खासकर पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है।