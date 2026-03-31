1 अप्रैल से बदलेगा ‘कचरे’ का खेल, Supreme Court के नये नियमों में ‘सीधा एक्शन’

MP News Waste Management Rule supreme court order 1 April: अब तक शहरों में कचरा घर के बाहर रख देना ही जिम्मेदारी खत्म करने जैसा मान लिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट के नये नियमों और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 1 अप्रैल से आपको अपनी ये आदत और सोच दोनों बदलनी होगी। आज हम यहां बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की। जिसके बाद अब भारी मात्रा में कचरा पैदा करने वाली संस्थाओं यानी BWG (Bulk Waste Generators) को खुद ही उसे अलग करना होगा। प्रोसेस करना होगा और उसका पूरा हिसाब-किताब यानी रिकॉर्ड भी रखना होगा।