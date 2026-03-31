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Patrika Special News

1 अप्रैल से बदलेगा ‘कचरे’ का खेल, Supreme Court के नये नियमों में ‘सीधा एक्शन’

MP News: 1 अप्रैल 2026 से देश के शहरों में कचरा प्रबंधन का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब तक सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी माना जाने वाला कचरा अब बड़े अपार्टमेंट्स, होटलों और बड़े संस्थानों की खुद अपनी जिम्मेदारी होगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में कचरे को फेंकने नहीं बल्कि उसे संभालने का सिस्टम लागू होगा। उल्लंघन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी...

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Mar 31, 2026

MP News Solid Waste Management new rule in india

MP News Solid Waste Management new rule in india(photo:patrika Creative)

MP News Waste Management Rule supreme court order 1 April: अब तक शहरों में कचरा घर के बाहर रख देना ही जिम्मेदारी खत्म करने जैसा मान लिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट के नये नियमों और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 1 अप्रैल से आपको अपनी ये आदत और सोच दोनों बदलनी होगी। आज हम यहां बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की। जिसके बाद अब भारी मात्रा में कचरा पैदा करने वाली संस्थाओं यानी BWG (Bulk Waste Generators) को खुद ही उसे अलग करना होगा। प्रोसेस करना होगा और उसका पूरा हिसाब-किताब यानी रिकॉर्ड भी रखना होगा।

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