1999 Naxal Attack Chhattisgarh: पहले धमाका, फिर फायरिंग… पुलिस के हौसले के आगे पस्त हो गए थे नक्सली , जानें 1999 की कहानी

नक्सलियों ने दहशतगर्दी का साम्राज्य कायम करने के लिए राजनांदगांव जिले में कई वारदातों को अंजाम दिया। वारदातों के माध्यम से ये अपना प्रभाव वाला दायरा बढ़ाते जा रहे थे। मानपुर-मोहला तक सिमटे रहे नक्सलियों ने पिछले 40 सालों में जंगल से सटे हर क्षेत्र में दखल दी। यही वजह है कि 7 अगस्त 1999 में जोब दलम, टिपानगढ़ दलम और देवरी दलम के नक्सलियों ने छुरिया थाना को लुटने के लिए घेराबंदी की थी।