Pet Adoption: 3 पैरों वाले कुत्ते और बिल्ली की पक्की दोस्ती, एक ही परिवार ने गोद लिया

Rescue Pets: प्यार सबकुछ बदल देता है । जानवरों के बीच प्रेम और दोस्ती की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन मैरीलैंड के एक पशु चिकित्सा अस्पताल से रैस्क्यू पेट्स की एक बेहद भावुक कहानी सामने आई है। यहां एक 'ब्लूबैरी' नाम की फ्रेंच बुलडॉग और 'मीडो' नाम की एक काली बिल्ली ने शारीरिक अक्षमता के बावजूद एक-दूसरे में अपना सच्चा साथी ढूंढ लिया। ब्लूबैरी सड़क किनारे घायल अवस्था में मिली थी और संक्रमण के कारण उसका आगे का बायां पैर काटना पड़ा था। कुछ समय बाद, मीडो नाम की बिल्ली को भी अस्पताल लाया गया, जिसका बायां पिछला पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण काटना पड़ा। दर्द और रिकवरी के इस मुश्किल सफर में दोनों ने एक-दूसरे का भरपूर साथ दिया। तीन पैरों पर चलते हुए उन्होंने साथ खेलना और सोना शुरू कर दिया और जल्द ही वे एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़ गए।