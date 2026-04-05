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Patrika Special News

Pet Adoption: 3 पैरों वाले कुत्ते और बिल्ली की पक्की दोस्ती, एक ही परिवार ने गोद लिया

Animal Rescue: मैरीलैंड के एक पशु अस्पताल में इलाज के दौरान तीन पैरों वाले एक कुत्ते और बिल्ली के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अब इस बेमिसाल जोड़ी को एक ही परिवार ने गोद ले लिया है, जिससे उन्हें नई और खुशहाल ज़िंदगी मिली है।

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भारत

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MI Zahir

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The Washington Post

Apr 04, 2026

Rescue Pets Unique friendship

अस्पताल में साथ रहने के दौरान नजदीक आए पालतू जानवरों के बीच अनोखी दोस्ती। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन पत्रिका)

Rescue Pets: प्यार सबकुछ बदल देता है । जानवरों के बीच प्रेम और दोस्ती की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन मैरीलैंड के एक पशु चिकित्सा अस्पताल से रैस्क्यू पेट्स की एक बेहद भावुक कहानी सामने आई है। यहां एक 'ब्लूबैरी' नाम की फ्रेंच बुलडॉग और 'मीडो' नाम की एक काली बिल्ली ने शारीरिक अक्षमता के बावजूद एक-दूसरे में अपना सच्चा साथी ढूंढ लिया। ब्लूबैरी सड़क किनारे घायल अवस्था में मिली थी और संक्रमण के कारण उसका आगे का बायां पैर काटना पड़ा था। कुछ समय बाद, मीडो नाम की बिल्ली को भी अस्पताल लाया गया, जिसका बायां पिछला पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण काटना पड़ा। दर्द और रिकवरी के इस मुश्किल सफर में दोनों ने एक-दूसरे का भरपूर साथ दिया। तीन पैरों पर चलते हुए उन्होंने साथ खेलना और सोना शुरू कर दिया और जल्द ही वे एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़ गए।

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