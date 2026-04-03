Mounjaro Bride : लहंगे की फिटिंग के लिए दांव पर जिंदगी: भारत के प्री-वेडिंग ट्रेंड और ड्रग मार्केट का सच, एक्सपर्ट से समझिए

Mounjaro Bride Pre Wedding Trend 2026: अपनी शादी में अच्छा दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। बात स्किन केयर, स्टाइलिंग तक तो ठीक थी। लेकिन, स्लिम फिट दिखने के लिए वेट लॉस ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए महंगे इंजेक्शन (Weight loss Injections) का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कपल्स "मोंजारो ब्राइड" (Mounjaro Bride) पैक ले रहे हैं। फेशियल सर्जन (Maxillofacial Surgeons) व ओबेसिटी एक्सपर्ट से पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता ने बातचीत की है। आइए, इस ट्रेंड के खतरे के बारे में समझते हैं।