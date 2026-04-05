बस्तर की खदानों ने रचा इतिहास! NMDC ने तोड़ा 50 एमटी का रिकॉर्ड, देश के खनन सेक्टर में नई इबारत…

Bastar Mining News: छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। देश की प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC ने वर्ष 2026 में 53.15 मिलियन टन उत्पादन कर नया इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है जब देश की किसी खनन कंपनी ने 50 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। इस उपलब्धि के केंद्र में बस्तर की किरंदुल और बचेली खदानों की निर्णायक भूमिका रही है।