21-25 मार्च तक नहीं मिलेगा राशन, पहले ही कर लें तैयारी, 5 दिन बंद रहेंगी PDS सेवाएं…

PDS Ration in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाला राशन 21 मार्च से 25 मार्च तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। खाद्य विभाग के अनुसार यह निर्णय सॉफ्टवेयर अपडेट और नए वित्तीय वर्ष की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है। इस दौरान सर्वर पूरी तरह बंद रहेगा, जिसके कारण किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन वितरण संभव नहीं हो सकेगा।