21-25 मार्च तक नहीं मिलेगा राशन, पहले ही कर लें तैयारी, 5 दिन बंद रहेंगी PDS सेवाएं...(photo-patrika)
PDS Ration in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाला राशन 21 मार्च से 25 मार्च तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। खाद्य विभाग के अनुसार यह निर्णय सॉफ्टवेयर अपडेट और नए वित्तीय वर्ष की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है। इस दौरान सर्वर पूरी तरह बंद रहेगा, जिसके कारण किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन वितरण संभव नहीं हो सकेगा।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष नए वित्तीय सत्र से पहले तकनीकी अपडेट और डेटा समायोजन की प्रक्रिया की जाती है। इसी के तहत इस बार भी सर्वर को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि यह कदम भविष्य में वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए जरूरी है।
प्रशासन ने इस अस्थायी बंदी को देखते हुए पहले से तैयारी शुरू कर दी है। सभी राशन दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में हितग्राहियों को समय रहते जानकारी दें। दुकानों पर सूचना चस्पा की जा रही है, वहीं मोबाइल मैसेज, मुनादी और अन्य माध्यमों से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है।
अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी हितग्राही 21 मार्च से पहले अपना राशन अवश्य ले लें, ताकि बंदी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को लेकर प्रशासन अधिक सतर्क है, क्योंकि वहां वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव होने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 21 से 25 मार्च के बीच राशन वितरण के लिए किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहेगी। इस अवधि में सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पूरी तरह वितरण बंद रहेगा, क्योंकि सर्वर और तकनीकी सिस्टम निष्क्रिय रहेंगे।
ऐसे में हितग्राहियों को इन पांच दिनों तक अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर उन लोगों को जो नियमित रूप से राशन पर निर्भर हैं। विभाग ने इसलिए पहले ही सतर्क रहने और निर्धारित तिथि से पूर्व राशन प्राप्त कर लेने की सलाह दी है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत से बचा जा सके।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बंदी केवल तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है और पूरी तरह अस्थायी है। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद 26 मार्च से राशन वितरण पूर्ववत शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, सर्वर अपडेट और सिस्टम सुधार के बाद वितरण व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सुचारू और पारदर्शी तरीके से संचालित होगी।
विभाग ने यह भी आश्वस्त किया है कि सभी पंजीकृत हितग्राहियों को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराया जाएगा और किसी का भी हक प्रभावित नहीं होगा।
खाद्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी सूचना पर ही भरोसा करें। विभाग का कहना है कि कई बार ऐसी परिस्थितियों में गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, जिससे अनावश्यक घबराहट की स्थिति बन जाती है।
इसलिए हितग्राही समय रहते सतर्क रहें और निर्धारित तारीख से पहले अपना राशन प्राप्त कर लें। साथ ही, आवश्यक खाद्यान्न का पूर्व में ही प्रबंध कर लेने से बंदी के दौरान होने वाली किसी भी असुविधा से आसानी से बचा जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
बस्तर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग