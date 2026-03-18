बस्तर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही! 54 अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी से गायब, नोटिस जारी…

मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त संचालक और उप संचालक ने मौके पर ही कड़ा रुख अपनाते हुए सभी अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के जरिए उनसे स्पष्ट जवाब मांगा गया है कि ड्यूटी के निर्धारित समय में वे अपने कार्यस्थल पर क्यों मौजूद नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति के पीछे क्या वजह रही। विभाग ने इस पूरे मामले को अनुशासनहीनता और जिम्मेदारी में बड़ी चूक मानते हुए साफ संकेत दे दिए हैं कि अब किसी भी तरह की लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जाएगा।