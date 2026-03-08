महिला दिवस पर महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी, 69 लाख महिलाओं को 641 करोड़

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में ‘महतारी वंदन उत्सव’ का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की लगभग 69 लाख महिलाओं के बैंक खातों में महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त के रूप में 641 करोड़ रुपये की राशि सीधे अंतरित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं और योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए सरकार के प्रति आभार जताया।