5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

CG Naxal Surrendar: नक्सली संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका, नेता गणपति ने किया सरेंडर

CG Naxal Surrenda: गणपति इस समय माओवादी संगठन के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए महासचिव पद छोड़ दिया था।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्तर

image

Love Sonkar

Mar 05, 2026

बारसे देवा सरेंडर करने को तैयार (photo source- Patrika)

बारसे देवा सरेंडर करने को तैयार (photo source- Patrika)

CG Naxal Surrendar: तेलंगाना में प्रतिबंधित नक्सली संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है। संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व महासचिव उर्फ गणपति के आत्मसमर्पण की खबर सामने आ रही है। बस्तर के एक पुलिस अफसर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि तेलंगाना से अभी ऐसी खबरें आई हैं लेकिन इसकी पुष्टि होना बाकी है।

बताया जा रहा है कि गणपति इस समय माओवादी संगठन के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए महासचिव पद छोड़ दिया था।सके बाद संगठन की कमान Nambala Keshava Rao उर्फ बसवराजू को सौंपी गई थी।

गौरतलब है कि गणपति पिछले लगभग चार दशक से अंडरग्राउंड रहकर माओवादी गतिविधियों का संचालन करते रहे हैं और उन्हें संगठन का प्रमुख वैचारिक व रणनीतिक नेता माना जाता रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 11:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / CG Naxal Surrendar: नक्सली संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका, नेता गणपति ने किया सरेंडर

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

होमस्टे नीति 2025-30 से बदलेगा बस्तर-सरगुजा का भविष्य

होमस्टे नीति 2025-30 से बदलेगा बस्तर-सरगुजा का भविष्य, पर्यटन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार(photo-patrika)
बस्तर

600 साल पुरानी राजशाही होली! माड़पाल में शुरू हुई तैयारियां

600 साल पुरानी राजशाही होली(photo-patrika)
बस्तर

छत्तीसगढ़ में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज!

बस्तर

चित्रकोट में खुलेआम अवैध शराब बिक्री! शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं… विधायक ने उठाए सवाल

चित्रकोट में खुलेआम अवैध शराब बिक्री! शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं... विधायक ने उठाए सवाल(photo-patrika)
बस्तर

Chitrakote Mahotsav 2026: 18 फरवरी से चित्रकोट महोत्सव का आगाज, बस्तर में सजेगी संस्कृति और खेलों की महफिल

चित्रकोट महोत्सव-2026 (photo source- Patrika)
बस्तर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.