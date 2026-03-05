CG Naxal Surrendar: नक्सली संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका, नेता गणपति ने किया सरेंडर

CG Naxal Surrendar: तेलंगाना में प्रतिबंधित नक्सली संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है। संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व महासचिव उर्फ गणपति के आत्मसमर्पण की खबर सामने आ रही है। बस्तर के एक पुलिस अफसर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि तेलंगाना से अभी ऐसी खबरें आई हैं लेकिन इसकी पुष्टि होना बाकी है।