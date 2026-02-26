600 साल पुरानी राजशाही होली! माड़पाल में शुरू हुई तैयारियां, 13 मार्च को होगा होलिका दहन

माड़पाल की यह होली केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस आयोजन में शामिल होते हैं। ग्रामीणों की आस्था इस उत्सव से गहराई से जुड़ी है, और पूरे क्षेत्र में इसे विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माड़पाल की राजशाही होली बस्तर की अनूठी पहचान बन चुकी है, जहां परंपरा और इतिहास आज भी जीवंत रूप में नजर आते हैं।