नक्सल प्रभावित बस्तर के अंतिम गांव बनेंगे वाइब्रेंट विलेज, अधिकारी करेंगे गांव में रात्रि प्रवास…

सांस्कृतिक संरक्षण : बस्तर के भीतरी इलाकों में आदिवासी जीवन, उनकी परंपराओं, मान्यताओं और सामुदायिक संस्कृति को संरक्षित किया जाना।

ईको-टूरिज्म : धुड़मारस जैसे गांवों को ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर्यटकों को स्थानीय व्यंजनों और कला का अनुभव मिलता है।

सतत विकास : आधुनिक सुविधाओं के साथ ही पारंपरिक आवास (मिट्टी-लकड़ी के घर) और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखा जा रहा है।

रोजगार के अवसर : स्थानीय युवाओं को ईको-टूरिज्म और होमस्टे के माध्यम से रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।

सामुदायिक भागीदारी : यह मॉडल स्थानीय आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है।