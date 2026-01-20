बस्तर आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर! लामनी पार्क में आएंगे विदेशी नस्ल के रंग-बिरंगे पक्षी, देखें Photo

लामनी पार्क में आएंगे विदेशी नस्ल के रंग-बिरंगे पक्षी(photo-patrika)
Bastar Tourist: छत्तीसगढ़ के बस्तर में आने वाले पर्यटकों के लिए राहत और रोमांच भरी खबर है। जगदलपुर स्थित लामनी पार्क में अब विदेशी नस्ल के पक्षियों को भी देखा जा सकेगा। पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाने और स्थानीय लोगों में पक्षी संरक्षण के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से वन विभाग ने बर्ड पार्क में दो विदेशी प्रजातियों के पक्षी शामिल किए हैं।
लामनी पार्क को वन विभाग द्वारा पहले ही बर्ड पार्क के रूप में विकसित किया जा चुका है। वर्तमान में यहां 24 से अधिक प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं, जिन्हें देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। अब विदेशी पक्षियों के जुड़ने से यह पार्क और भी आकर्षक बनने जा रहा है।
वन विभाग ने बर्ड पार्क के लिए ब्लू बर्ड मैकाव और अफ्रीकन ग्रे पैरट्स मंगवाए हैं। दोनों ही प्रजातियां अपनी रंग-बिरंगी बनावट और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं। ये पक्षी फिलहाल पार्क में पहुंच चुके हैं और आवश्यक देखभाल एवं अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विदेशी नस्ल के पक्षियों की मौजूदगी से लामनी पार्क पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बनेगा। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय पार्क समिति की आय में भी इजाफा होगा।
अधिकारियों के अनुसार, सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद विदेशी पक्षियों को जल्द ही आम दर्शकों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद पर्यटक लामनी पार्क में देशी-विदेशी पक्षियों की अनोखी झलक एक साथ देख सकेंगे।
