20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

बस्तर आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर! लामनी पार्क में आएंगे विदेशी नस्ल के रंग-बिरंगे पक्षी, देखें Photo

बस्तर में आने वाले पर्यटकों के लिए राहत और रोमांच भरी खबर है। जगदलपुर स्थित लामनी पार्क में अब विदेशी नस्ल के पक्षियों को भी देखा जा सकेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Jan 20, 2026

लामनी पार्क में आएंगे विदेशी नस्ल के रंग-बिरंगे पक्षी(photo-patrika)

Bastar Tourist: छत्तीसगढ़ के बस्तर में आने वाले पर्यटकों के लिए राहत और रोमांच भरी खबर है। जगदलपुर स्थित लामनी पार्क में अब विदेशी नस्ल के पक्षियों को भी देखा जा सकेगा। पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाने और स्थानीय लोगों में पक्षी संरक्षण के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से वन विभाग ने बर्ड पार्क में दो विदेशी प्रजातियों के पक्षी शामिल किए हैं।

Bastar Tourist: बर्ड पार्क में बढ़ेगा आकर्षण

लामनी पार्क को वन विभाग द्वारा पहले ही बर्ड पार्क के रूप में विकसित किया जा चुका है। वर्तमान में यहां 24 से अधिक प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं, जिन्हें देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। अब विदेशी पक्षियों के जुड़ने से यह पार्क और भी आकर्षक बनने जा रहा है।

ब्लू मैकाव और अफ्रीकन ग्रे पैरट्स की एंट्री

वन विभाग ने बर्ड पार्क के लिए ब्लू बर्ड मैकाव और अफ्रीकन ग्रे पैरट्स मंगवाए हैं। दोनों ही प्रजातियां अपनी रंग-बिरंगी बनावट और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं। ये पक्षी फिलहाल पार्क में पहुंच चुके हैं और आवश्यक देखभाल एवं अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विदेशी नस्ल के पक्षियों की मौजूदगी से लामनी पार्क पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बनेगा। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय पार्क समिति की आय में भी इजाफा होगा।

जल्द होंगे पर्यटकों के लिए उपलब्ध

अधिकारियों के अनुसार, सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद विदेशी पक्षियों को जल्द ही आम दर्शकों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद पर्यटक लामनी पार्क में देशी-विदेशी पक्षियों की अनोखी झलक एक साथ देख सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 02:19 pm

Published on:

20 Jan 2026 02:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / बस्तर आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर! लामनी पार्क में आएंगे विदेशी नस्ल के रंग-बिरंगे पक्षी, देखें Photo

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: वन विभाग की महत्वपूर्ण पहल, बस्तर की इमली चटनी को राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगी सुकमा की महिलाएं

बस्तर का ऐतिहासिक वार्षिक मड़ई मेला (photo source- Patrika)
बस्तर

बस्तर, जशपुर और सरगुजा होंगे पर्यटन हब, रोजगार में आएगा बड़ा बदलाव

CG Tourism: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम! बस्तर, जशपुर और सरगुजा होंगे पर्यटन हब, रोजगार में आएगा बड़ा बदलाव(photo-AI)
बस्तर

स्कूल के पीछे चल रहा था ये काम... 12 लाख की नशीली कैप्सूल जब्त

स्कूल के पीछे चल रहा था ये काम... बोधघाट पुलिस ने तोड़ा नशा सप्लाई का जाल, 12 लाख की नशीली कैप्सूल जब्त(photo-AI)
बस्तर

दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम

दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दमphoto-patrika)
बस्तर

Tele Law: अब बस्तर के गांवों में वीडियो कॉल पर मिलेंगे वकील, ‘टेली-लॉ’ योजना से घर बैठे सुलभ हुआ न्याय

Tele Law: अब बस्तर के गांवों में वीडियो कॉल पर मिलेंगे वकील, 'टेली-लॉ' योजना से घर बैठे सुलभ हुआ न्याय
बस्तर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.