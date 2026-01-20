बस्तर आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर! लामनी पार्क में आएंगे विदेशी नस्ल के रंग-बिरंगे पक्षी, देखें Photo

Bastar Tourist: छत्तीसगढ़ के बस्तर में आने वाले पर्यटकों के लिए राहत और रोमांच भरी खबर है। जगदलपुर स्थित लामनी पार्क में अब विदेशी नस्ल के पक्षियों को भी देखा जा सकेगा। पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाने और स्थानीय लोगों में पक्षी संरक्षण के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से वन विभाग ने बर्ड पार्क में दो विदेशी प्रजातियों के पक्षी शामिल किए हैं।