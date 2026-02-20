चित्रकोट में खुलेआम अवैध शराब बिक्री! शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं… विधायक ने उठाए सवाल

CG Illegal Liquor: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। क्षेत्र के लौंहडीगुड़ा, बस्तानार और तोकापाल ब्लॉकों में छोटे-छोटे किराना दुकानों और ढाबों में खुलेआम शराब बेचे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। भाजपा विधायक विनायक गोयल द्वारा बार-बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है।