17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

Chitrakote Mahotsav 2026: 18 फरवरी से चित्रकोट महोत्सव का आगाज, बस्तर में सजेगी संस्कृति और खेलों की महफिल

Chitrakote Mahotsav 2026: चित्रकोट जलप्रपात के तट पर 18 फरवरी से दो दिवसीय चित्रकोट महोत्सव-2026 शुरू होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्तर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 17, 2026

चित्रकोट महोत्सव-2026 (photo source- Patrika)

चित्रकोट महोत्सव-2026 (photo source- Patrika)

Chitrakote Mahotsav 2026: बस्तर के प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात परिसर में 18 फरवरी से दो दिवसीय चित्रकोट महोत्सव-2026 का आयोजन शुरू होगा। एशिया के ‘नियाग्रा’ के रूप में मशहूर इस पर्यटन स्थल पर 18 और 19 फरवरी को चित्रकोट जलप्रपात ग्राउंड में सांस्कृतिक, पारंपरिक और खेल गतिविधियों की धूम रहेगी। बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

Chitrakote Mahotsav 2026: सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजन का होगा शुभारंभ

महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बस्तर की लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को व्यापक पहचान देना है। पहले दिन शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजन का शुभारंभ होगा। स्थानीय लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत करेंगे, वहीं स्कूली छात्र-छात्राएं भी मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन की विशेषता खेल प्रतियोगिताएं भी रहेंगी।

महोत्सव का समापन

Chitrakote Mahotsav 2026: कबड्डी, वॉलीबॉल और रस्साकशी जैसी पारंपरिक स्पर्धाओं के साथ नदी तट पर नौका दौड़ का रोमांच देखने को मिलेगा। ग्रामीण अंचलों की टीमों के बीच होने वाले मुकाबले दर्शकों में खास उत्साह पैदा करेंगे। 19 फरवरी को विजेताओं के सम्मान और पुरस्कार वितरण के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा।

आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा, पार्किंग और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। चित्रकोट महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय कलाकारों और खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 05:38 pm

Published on:

17 Feb 2026 05:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / Chitrakote Mahotsav 2026: 18 फरवरी से चित्रकोट महोत्सव का आगाज, बस्तर में सजेगी संस्कृति और खेलों की महफिल

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: धुड़मारास बना बस्तर की शान, देश और दुनिया में गूंजा नाम, वैश्विक मंच पर दर्ज हुई पहचान

CG News: धुड़मारास बना बस्तर की शान, देश और दुनिया में गूंजा नाम, वैश्विक मंच पर दर्ज हुई पहचान
बस्तर

नक्सल प्रभावित बस्तर के अंतिम गांव बनेंगे वाइब्रेंट विलेज

नक्सल प्रभावित बस्तर के अंतिम गांव बनेंगे वाइब्रेंट विलेज, अधिकारी करेंगे गांव में रात्रि प्रवास...(photo-patrika)
बस्तर

Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर भारी पड़ा लोकतंत्र, 10 दुर्गम गांवों में आजादी के बाद पहली बार लहराया तिरंगा

Republic Day 2026: छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर भारी पड़ा लोकतंत्र, 10 दुर्गम गांवों में आजादी के बाद पहली बार लहराया तिरंगा
बस्तर

बस्तर के 40 गांवों में पहली बार फहराया तिरंगा

बस्तर के 40 गांवों में पहली बार फहराया तिरंगा(photo-AI)
बस्तर

लामनी पार्क में आएंगे विदेशी नस्ल के रंग-बिरंगे पक्षी

बस्तर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.