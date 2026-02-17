Chitrakote Mahotsav 2026: 18 फरवरी से चित्रकोट महोत्सव का आगाज, बस्तर में सजेगी संस्कृति और खेलों की महफिल

Chitrakote Mahotsav 2026: बस्तर के प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात परिसर में 18 फरवरी से दो दिवसीय चित्रकोट महोत्सव-2026 का आयोजन शुरू होगा। एशिया के ‘नियाग्रा’ के रूप में मशहूर इस पर्यटन स्थल पर 18 और 19 फरवरी को चित्रकोट जलप्रपात ग्राउंड में सांस्कृतिक, पारंपरिक और खेल गतिविधियों की धूम रहेगी। बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।