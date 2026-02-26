छत्तीसगढ़ में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज! 2 मार्च तक बूंदाबांदी के आसार, लोगों की सेहत पर दिख रहा असर

स्वास्थ्य अमले पर काम का दबाव बढ़ गया है। चिकित्सकों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुनगुना पानी पीने, ताजा और गर्म भोजन लेने तथा बासी और ठंडे खाने से परहेज की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम सामान्य होने तक सतर्कता ही बचाव का सबसे कारगर उपाय है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।