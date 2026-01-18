CG Tourism: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम! बस्तर, जशपुर और सरगुजा होंगे पर्यटन हब, रोजगार में आएगा बड़ा बदलाव

नई पर्यटन नीति अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है। इसके तहत पर्यटन स्थलों का आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल विकास किया जाएगा, निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। नीति के माध्यम से बस्तर, जशपुर और सरगुजा के प्रमुख स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे।