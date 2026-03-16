विधानसभा में उठा आंगनबाड़ी केंद्रों का मुद्दा! जर्जर भवनों पर सरकार गंभीर, मंत्री बोलीं- जल्द सुधरेगी व्यवस्था…

प्रश्नकाल के दौरान विधायक लखेश्वर बघेल ने सरकार से पूछा कि बस्तर संभाग के जिलों में कुल कितने आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि इनमें से कितने केंद्र भवनयुक्त हैं, कितने भवन विहीन हैं और कितने जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा पेयजल और शौचालय की उपलब्धता की स्थिति के बारे में भी सवाल किया गया।