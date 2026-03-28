28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

CG Naxal News: नक्सलवाद के अंत की ओर बस्तर! 96% क्षेत्र मुक्त, 30 मार्च को लोकसभा में होगी बड़ी चर्चा…

CG Naxal News: बस्तर संभाग में पांच दशकों से अधिक समय तक भय और हिंसा का पर्याय बना नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में पहुंचता नजर आ रहा है।

2 min read
Google source verification

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Mar 28, 2026

CG Naxal News: नक्सलवाद के अंत की ओर बस्तर! 96% क्षेत्र मुक्त, 30 मार्च को लोकसभा में होगी बड़ी चर्चा...(photo-patrika)

CG Naxal News: नक्सलवाद के अंत की ओर बस्तर! 96% क्षेत्र मुक्त, 30 मार्च को लोकसभा में होगी बड़ी चर्चा...(photo-patrika)

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पांच दशकों से अधिक समय तक भय और हिंसा का पर्याय बना नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। लंबे समय तक इस विचारधारा ने न केवल विकास की रफ्तार को रोके रखा, बल्कि हजारों निर्दोष आदिवासियों और सुरक्षाबलों की जान भी ली।

हालांकि, अब मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और लगातार चलाए गए अभियानों के चलते बस्तर का लगभग 96 प्रतिशत क्षेत्र नक्सली प्रभाव से मुक्त हो चुका है। इस महत्वपूर्ण विषय पर 30 मार्च को लोकसभा में विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है।

CG Naxal News: नक्सलबाड़ी से बस्तर तक फैली हिंसा

वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुई नक्सलवादी विचारधारा धीरे-धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में फैलती गई और बस्तर के घने जंगलों तक पहुंच गई। इसने पूरे क्षेत्र को हिंसा, अस्थिरता और भय के माहौल में ढकेल दिया। हजारों लोगों की जान गई, कई गांव उजड़ गए और विकास की प्रक्रिया दशकों तक बाधित रही।

2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य

बस्तर ओलम्पिक 2024 के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया था। यह पहली बार था जब इस लंबे संघर्ष के अंत के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की गई, जिसने अभियान को नई दिशा और गति दी।

दो वर्षों में बड़ा बदलाव

पिछले दो वर्षों में नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। लगभग 3000 नक्सली मुख्यधारा में लौटे, 2000 को गिरफ्तार किया गया और 500 से अधिक नक्सली मारे गए। इस तरह कुल मिलाकर 5000 से अधिक नक्सलियों का प्रभाव कम हुआ है, जो इस अभियान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

शहादत और संघर्ष का लंबा इतिहास

नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सुरक्षा बलों ने भारी कीमत चुकाई है। वर्ष 1987 से 2026 तक 1416 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा 1277 आईईडी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आईं, जिनमें 443 जवानों ने जान गंवाई और 915 घायल हुए। सुरक्षाबलों ने अब तक 4580 से अधिक आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किए हैं।

अंतिम चुनौती: आईईडी और छिपे खतरे

हालांकि सशस्त्र नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन जंगलों में बिछे आईईडी अब भी सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सुरक्षाबल लगातार इन विस्फोटकों को खोजने और निष्क्रिय करने के अभियान में जुटे हैं, ताकि क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके। नक्सलवाद उन्मूलन के इस निर्णायक चरण को लेकर 30 मार्च को लोकसभा में महत्वपूर्ण चर्चा होगी।

इसमें अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से विचार किया जाएगा। कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब तेजी से बदल रहा है। शांति और विकास की दिशा में बढ़ते कदम इस बात के संकेत हैं कि आने वाले समय में बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और संभावनाओं के लिए पहचाना जाएगा, न कि भय और हिंसा के लिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Naxal News

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Mar 2026 01:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / CG Naxal News: नक्सलवाद के अंत की ओर बस्तर! 96% क्षेत्र मुक्त, 30 मार्च को लोकसभा में होगी बड़ी चर्चा…

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बस्तर में शिक्षा की नई शुरुआत! 25,000 से ज्यादा लोगों ने दी उल्लास महापरीक्षा में परीक्षा

बस्तर में शिक्षा की नई शुरुआत! 25,000 से ज्यादा लोगों ने दी उल्लास महापरीक्षा में परीक्षा, कैदी और पूर्व माओवादी भी हुए शामिल(photo-patrika)
बस्तर

21-25 मार्च तक नहीं मिलेगा राशन, पहले ही कर लें तैयारी

PDS में बड़ा बदलाव! अब अप्रैल में मिलेगा अप्रैल-मई-जून का राशन, 74 लाख लोगों को राहत...(photo-patrika)
बस्तर

बस्तर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही! 54 अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी से गायब, नोटिस जारी...

बस्तर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही! 54 अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी से गायब, नोटिस जारी...(photo-patrika)
बस्तर

विधानसभा में उठा आंगनबाड़ी केंद्रों का मुद्दा! जर्जर भवनों पर सरकार गंभीर, मंत्री बोलीं- जल्द सुधरेगी व्यवस्था…

विधानसभा में उठा आंगनबाड़ी केंद्रों का मुद्दा! जर्जर भवनों पर सरकार गंभीर, मंत्री बोलीं- जल्द सुधरेगी व्यवस्था...(photo-patrika)
बस्तर

बस्तर के 44 हजार किसान नहीं बेच पाए धान, विधानसभा में गूंजा मुद्दा

CG News: रायपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, 95 करोड़ की लागत से होगा तैयार
बस्तर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.