CG Naxal News: नक्सलवाद के अंत की ओर बस्तर! 96% क्षेत्र मुक्त, 30 मार्च को लोकसभा में होगी बड़ी चर्चा…

इसमें अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से विचार किया जाएगा। कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब तेजी से बदल रहा है। शांति और विकास की दिशा में बढ़ते कदम इस बात के संकेत हैं कि आने वाले समय में बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और संभावनाओं के लिए पहचाना जाएगा, न कि भय और हिंसा के लिए।