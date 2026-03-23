बस्तर में शिक्षा की नई शुरुआत! 25,000 से ज्यादा लोगों ने दी उल्लास महापरीक्षा में परीक्षा, कैदी और पूर्व माओवादी भी हुए शामिल

महापरीक्षा की एक खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, बल्कि जेल में बंदी और मुख्यधारा में लौट चुके पूर्व माओवादी भी शामिल हुए। केंद्रीय कारागार जगदलपुर में बंद 94 पुरुष और 47 महिला बंदियों ने इस परीक्षा में भाग लिया, जबकि 28 आत्मसमर्पित माओवादी भी परीक्षा में शामिल हुए। यह बात इस ओर इशारा करती है कि बस्तर में शिक्षा की लहर अब हर वर्ग तक पहुंच चुकी है और हर कोई अपने भविष्य को संवारने के लिए तत्पर है।