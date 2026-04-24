Baster News: बस्तर की वादियों में चहकी पहाड़ी मैना, रंग लाई 3 साल की कड़ी मेहनत, दोगुना हुआ कुनबा

पहाड़ी मैना के संरक्षण में सबसे बड़ी भूमिका साल 2022 में शुरू हुए मैना मित्र अभियान की रही है। उद्यान प्रबंधन ने कांगेर घाटी की सीमा से लगे करीब 40 गांवों के स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें संरक्षण कार्य की मुख्यधारा से जोड़ा। ये युवा न केवल पक्षियों की निगरानी कर रहे हैं, बल्कि शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए ग्रामीणों के बीच जागरूकता भी फैला रहे हैं। युवाओं की इस सक्रिय भागीदारी ने मैना के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार किया है।