दिल्ली में अमित शाह-CM साय की अहम बैठक, 18-19 मई को बस्तर में जुटेंगे 4 राज्यों के मुख्यमंत्री

Amit Shah Bastar Visit: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन और विकास योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसी बैठक में यह तय हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 19 मई 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हाल के वर्षों में सुरक्षा हालात में आए सुधार के बाद अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार बस्तर में स्थायी शांति और तेज विकास को लेकर नई रणनीति पर काम करेगी।