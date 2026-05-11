बदल रहा बस्तर! 25 साल बाद लौटी खाकी की पहचान, पुलिस जवान अब गर्व से पहन रहे यूनिफॉर्म

Naxal Free Bastar: कभी नक्सलियों के डर से सादे कपड़ों में ड्यूटी करने को मजबूर रहने वाले पुलिसकर्मी अब बचेली में खुलेआम खाकी वर्दी पहनकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दशकों बाद बदले इस दृश्य ने न सिर्फ पुलिस महकमे में नया आत्मविश्वास भरा है, बल्कि आम लोगों के मन में भी सुरक्षा और भरोसे की भावना मजबूत हुई है। जहां कभी पुलिसकर्मियों के लिए यूनिफॉर्म पहनना खतरे से खाली नहीं माना जाता था, वहीं अब नक्सल प्रभाव कमजोर पड़ने के बाद बचेली थाना परिसर में पुलिस जवान गर्व के साथ खाकी वर्दी में नजर आ रहे हैं। इलाके में बदलते हालात को लोग शांति और सामान्य जीवन की वापसी के रूप में देख रहे हैं।