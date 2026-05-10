Medical School: 72 साल की उम्र में दादी बनीं डॉक्टर, साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है!

Microscope :जिंदगी में आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने के लिए जोश के साथ जुनून की हद तक मेहनत की जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। यह एक बुजुर्ग महिला के संघर्ष का किस्सा है। बचपन में जब 7 साल की डॉन जुइडगेस्ट-क्राफ्ट को बीमारी के दौरान एक माइक्रोस्कोप गिफ्ट में मिला, तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उन्हें पत्तियों और कीड़ों को करीब से देखना इतना पसंद आया कि उनकी मां ने तभी कह दिया था कि उनकी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी। डॉन ने स्वास्थ्य सेवा में अपना करियर शुरू किया और एक नर्स प्रैक्टिशनर बनीं। उनका असली सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन बच्चों की परवरिश और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण यह सपना पीछे छूटता चला गया।