जनगणना 2027 में बिलासपुर ने रचा इतिहास, दिव्यांग कर्मचारी के जज्बे को कलेक्टर ने किया सलाम, जानें प्रेरणादायक कहानी

Census 2027: जनगणना 2027 के प्रथम चरण ‘मकान सूचीकरण एवं आवास गणना’ में बिलासपुर जिले ने ऐसा इतिहास रचा है, जिसकी चर्चा अब पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। तेज गति, सटीक सर्वे और कर्मचारियों की मेहनत के दम पर बिलासपुर ने प्रदेशभर में पहला स्थान हासिल किया है। खास बात यह रही कि इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ प्रशासनिक तैयारी ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों का समर्पण, जिम्मेदारी और सेवा भावना भी देखने को मिली।