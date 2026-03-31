AK-47 के साथ 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, 8-8 लाख के इनामी हिड़मे और शंकर ने छोड़ा हथियार

सरकार द्वारा निर्धारित नक्सलवाद समाप्ति की समय सीमा के दिन ही यह आत्मसमर्पण होना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन, बढ़ते दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। नक्सली संगठन के भीतर भी अब असंतोष और असुरक्षा का माहौल बन रहा है, जिसके चलते कई सदस्य मुख्यधारा में लौटने के लिए आगे आ रहे हैं।