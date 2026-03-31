AK-47 के साथ 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, 8-8 लाख के इनामी हिड़मे और शंकर ने छोड़ा हथियार(photo-patrika)
AK-47 Maoist Surrender: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दो इनामी नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की पहचान हिड़मे और शंकर के रूप में हुई है, जिन पर 8-8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इस आत्मसमर्पण की पुष्टि एसपी निखिल राखेचा ने की है।
जानकारी के अनुसार, दोनों नक्सली AK-47 जैसे घातक हथियार के साथ पुलिस के पास पहुंचे और आत्मसमर्पण की इच्छा जताई। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हथियार के साथ सरेंडर करना संगठन की कमजोरी और दबाव को दर्शाता है।
पुलिस अधिकारियों ने आत्मसमर्पण की पूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए बताया कि दोनों नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और मुख्यधारा में वापस लाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
सरकार द्वारा निर्धारित नक्सलवाद समाप्ति की समय सीमा के दिन ही यह आत्मसमर्पण होना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन, बढ़ते दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। नक्सली संगठन के भीतर भी अब असंतोष और असुरक्षा का माहौल बन रहा है, जिसके चलते कई सदस्य मुख्यधारा में लौटने के लिए आगे आ रहे हैं।
हालांकि, चुनौतियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। सूत्रों के अनुसार, कांकेर के घने जंगलों में अब भी करीब 15 नक्सलियों की मौजूदगी बताई जा रही है, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इन बचे हुए नक्सलियों को पकड़ने या आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने के लिए सर्च ऑपरेशन और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं, ताकि क्षेत्र में पूरी तरह शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादियों से लगातार आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की जा रही है। इसके लिए सुरक्षा बलों द्वारा अभियान के साथ-साथ संवाद और जागरूकता का भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।
अधिकारियों का मानना है कि सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार चल रहे सुरक्षा अभियानों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है, जिसके चलते कई नक्सली आत्मसमर्पण के लिए आगे आ रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी नक्सली संगठन छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ेंगे। इससे न केवल क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि विकास कार्यों को भी गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को सुरक्षित वातावरण में जीवन जीने का अवसर मिल सकेगा।
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