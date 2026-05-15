500-500 के नकली नोटों का बड़ा खुलासा! कांकेर में चल रहा था गुप्त प्रिंटिंग रैकेट, घर को बनाया था फैक्ट्री

Fake Currency Racket: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नकली करेंसी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में एक व्यक्ति ने गैरकानूनी तरीका अपनाते हुए अपने घर में 500-500 रुपये के नकली नोट छापने शुरू कर दिए थे। आरोपी का उद्देश्य इन नोटों को बाजार में चलाकर कर्ज चुकाना और जल्दी पैसा कमाना था। हालांकि, उसकी यह पूरी योजना पुलिस की सतर्कता के कारण नाकाम हो गई और आरोपी को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया।