500-500 के नकली नोटों का बड़ा खुलासा! कांकेर में चल रहा था गुप्त प्रिंटिंग रैकेट, घर को बनाया था फैक्ट्री

Fake Currency Racket(photo-patrika)
Fake Currency Racket: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नकली करेंसी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में एक व्यक्ति ने गैरकानूनी तरीका अपनाते हुए अपने घर में 500-500 रुपये के नकली नोट छापने शुरू कर दिए थे। आरोपी का उद्देश्य इन नोटों को बाजार में चलाकर कर्ज चुकाना और जल्दी पैसा कमाना था। हालांकि, उसकी यह पूरी योजना पुलिस की सतर्कता के कारण नाकाम हो गई और आरोपी को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया।
कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में नकली नोट खपाने की कोशिश की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नए बस स्टैंड इलाके में घेराबंदी की और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 500-500 रुपये के भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से इस अवैध गतिविधि में शामिल था।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह कर्ज के बोझ से परेशान था और आर्थिक संकट से निकलने के लिए उसने घर में ही नकली नोट छापने का काम शुरू किया। उसका प्लान था कि वह धीरे-धीरे इन नकली नोटों को बाजार में खपाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लेगा, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 6.5 लाख रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं। इसके अलावा नोट छापने में इस्तेमाल किए गए उपकरण और सामग्री की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला गंभीर है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी को सामग्री और तकनीक कहां से मिली।
पुलिस को आशंका है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। इसी दिशा में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके संपर्कों की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके।
मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोग इस खुलासे से हैरान हैं कि एक व्यक्ति अपने घर में इतने बड़े पैमाने पर नकली नोट छाप रहा था। सुरक्षा एजेंसियां भी अब सतर्क हो गई हैं और नकली करेंसी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है।
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