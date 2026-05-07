भीषण गर्मी में बिजली संकट! कांकेर के कई गांव 2 दिनों से अंधेरे में, पानी के लिए भटक रहे लोग

Power Shutdown: छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र के कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पिछले दो दिनों से 4 से 5 गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बिजली नहीं होने से सबसे ज्यादा संकट पेयजल व्यवस्था पर गहराया है और ग्रामीणों को पानी के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है।