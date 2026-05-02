GST RAID: माइंस ठेकेदार के ठिकानों पर देर रात छापा, घर और दफ्तर एक साथ खंगाले, अहम दस्तावेज जब्त

इस दौरान वित्तीय लेन-देन, खातों और कारोबारी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की गई, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खंगाले गए। कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था, जिसके चलते स्थानीय स्तर पर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। देर रात तक चली इस जांच ने संभावित वित्तीय अनियमितताओं और कर चोरी की आशंका को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया है, जबकि विभाग की ओर से अब तक आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।