IED Blast: नारायणपुर-कांकेर बॉर्डर पर IED ब्लास्ट, DRG के 3 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ धमाका

इस घटना की पुष्टि कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने की है। उन्होंने बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन और जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने इलाके में और भी IED प्लांट कर रखे हो सकते हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके के लिए रवाना किया गया है और आसपास के इलाकों में गहन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में इस तरह की घटनाएं लगातार सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई हैं।