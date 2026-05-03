शहादत को सलाम… कांकेर IED ब्लास्ट में शहीद 4 जवानों को अंतिम विदाई, नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि

Kanker IED Blast: छत्तीसगढ़ के कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर IED ब्लास्ट में शहीद हुए DRG के चार जवानों को रविवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नारायणपुर पुलिस लाइन में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में तिरंगे में लिपटे वीर सपूतों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान परिजनों, ग्रामीणों और सुरक्षाबलों की आंखें नम हो गईं और पूरा माहौल गमगीन हो उठा।