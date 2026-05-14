BJP Leader Passes Away: कांकेर के वरिष्ठ भाजपा नेता महावीर सिंह राठौड़ का निधन, नेताओं ने जताया गहरा शोक

BJP Leader Passes Away: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से भाजपा के वरिष्ठ नेता महावीर सिंह राठौड़ (Mahavir Singh Rathore ) के निधन की दुखद खबर सामने आई है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) समेत कई बड़े नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इसे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह (Raman Singh) ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताया।