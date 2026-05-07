Sushasan Tihar: कब दिलाओगे पेंशन? 3 महीने से राशि नहीं मिलने पर फूटा बुजुर्गों का गुस्सा, सुशासन तिहार में खुली व्यवस्थाओं की पोल

बुजुर्गों का फूटा गुस्सा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Sushasan Tihar: सुशासन तिहार के तहत धमतरी के वार्डों में जनसमस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है। बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल और बठेना वार्ड में शिविर का आयोजन हुआ। यहां अधिकारियों पर बुजुर्गों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने रूठे मन से 3-3 महीने से पेंशन नहीं मिलने की समस्या बताई, तो किसी ने अधिकारियों को पेंशन क्यों रोकी जा रही, इसका जवाब मांगा।
पेंशनधारी बठेना वार्ड निवासी सीता बाई, लक्षण ध्रुव ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि पिछले चार महीनों से उन्हें पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हुई है। उत्तरा बाई ध्रुव ने महतारी वंदन की राशि नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई। महिला ने बताया कि ई-केवायसी कराने के बाद भी उनके खाते में 1000 की राशि नहीं आ रही है। महिल बाल विकास विभाग कार्यालय जाने पर अधिकारी गोलमोल जवाब देते हैं।
शिविर में केवल पेंशन ही नहीं, बल्कि वार्ड की अन्य समस्याओं की भी लंबी फेहरिस्त सामने आई। कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें पेयजल आपूर्ति में अनियमितता और बिजली के झूलते तारों को दुरुस्त करने की मांग शामिल थी। खराब सडक़ों की मरम्मत और नालियों की सफाई। नए शौचालयों का निर्माण और पुराने शौचालयों का रखरखाव समेत आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मत, बिजली पोल में नया बल्ब लगाने, शराब भट्टी हटाने, अधूरे नाली का निर्माण कार्य जल्द कराने की मांग रखी गई। राशन दुकानों में चावल आदि नहीं मिलने की भी शिकायत की।
आयुक्त प्रिया गोयल ने बठेना वार्ड में लगे जनसमस्या निवारण शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डवासियों की समस्याओं को सुनने के बाद शिकायतों का त्वरित निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही पेंशन की शिकायतों को भी मौके पर निराकृत करने निर्देशित किया।
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