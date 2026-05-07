Sushasan Tihar: कब दिलाओगे पेंशन? 3 महीने से राशि नहीं मिलने पर फूटा बुजुर्गों का गुस्सा, सुशासन तिहार में खुली व्यवस्थाओं की पोल

शिविर में केवल पेंशन ही नहीं, बल्कि वार्ड की अन्य समस्याओं की भी लंबी फेहरिस्त सामने आई। कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें पेयजल आपूर्ति में अनियमितता और बिजली के झूलते तारों को दुरुस्त करने की मांग शामिल थी। खराब सडक़ों की मरम्मत और नालियों की सफाई। नए शौचालयों का निर्माण और पुराने शौचालयों का रखरखाव समेत आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मत, बिजली पोल में नया बल्ब लगाने, शराब भट्टी हटाने, अधूरे नाली का निर्माण कार्य जल्द कराने की मांग रखी गई। राशन दुकानों में चावल आदि नहीं मिलने की भी शिकायत की।