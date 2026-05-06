Chhattisgarh News: करोड़ों के घोटाले पर सन्नाटा क्यों? 8 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं, धमतरी-नगरी हाईवे पर चक्काजाम

योगेश्वर देवांगन ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मामले में कलेक्टर के निर्देश पर जांच हुई। जांच में पुष्टि होने के 8 महीने बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होना अधिकारी और रसूखदारों की मिलीभगत का प्रमाण है। एसडीएम पीयूष तिवारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी दोषियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल छापेमारी होगी। सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने भी अर्जुनी पुलिस की ओर से लंबित मामलों में त्वरित जांच का भरोसा दिलाया, जिसके बाद 3 घंटे से जारी प्रदर्शन शांत हुआ।