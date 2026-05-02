2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Crime News: टीआई ने बीच बाजार व्यापारी को जड़ा थप्पड़, Video वायरल होते ही मचा हड़कंप, देखें

Dhamtari Viral Video: बोराई थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में थाना प्रभारी (टीआई) द्वारा एक व्यापारी को सरेआम थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है...

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

May 02, 2026

सरेआम थप्पड़कांड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सरेआम थप्पड़कांड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बोराई थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब थाना प्रभारी (टीआई) ने एक व्यापारी के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि बीच बाजार उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित व्यापारी का नाम शब्बीर मेमन है, जो चिकन व्यवसाय से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि वह रोज की तरह साप्ताहिक बाजार जा रहा था। इसी दौरान चेकपोस्ट पर गाड़ी नहीं रोकने को लेकर विवाद शुरू हुआ।

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित व्यापारी शब्बीर मेमन के अनुसार, वह हर सप्ताह की तरह बोराई के साप्ताहिक बाजार में मुर्गों की खरीदी-बिक्री के लिए जा रहा था। बोराई नाके के पास पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। व्यापारी का कहना है कि बाजार में देरी होने के कारण वह अपनी गाड़ी नहीं रोक पाया। इसी बात से नाराज होकर टीआई बाजार पहुंच गए, जहां वह अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहा था।

व्यापारी ने लगाए गंभीर आरोप

व्यापारी ने आरोप लगाया कि वह कुर्सी पर बैठा था, तभी टीआई वहां पहुंचे और उसे धमकाने लगे। बहस के दौरान उन्होंने सरेआम उसे थप्पड़ मारा और गाली-गलौज की। व्यापारी ने यह भी आरोप लगाया कि नाके पर एंट्री फीस के नाम पर वसूली की कोशिश की जाती है और विरोध करने पर इस तरह का व्यवहार किया गया।

वीडियो में कैद हुई ‘खाकी’ की धौंस

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टीआई और व्यापारी के बीच तीखी बहस हो रही है। इसी दौरान टीआई गुस्से में आकर गाली-गलौज करते हुए व्यापारी पर हाथ उठा देते हैं। वीडियो में उन्हें यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि “थाने ले जाऊंगा और वहीं मारूंगा।”

घटना के बाद जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो टीआई कैमरे के सामने इस बात से इनकार करते नजर आए कि उन्होंने व्यापारी को थप्पड़ मारा है, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी पुष्टि की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें

हजार रुपए में एंट्री, अंदर नशा-अश्लीलता: राजधानी में बढ़ रहा ‘स्ट्रेंजर पार्टियों’ का जाल, नेताओं-अफसरों के बच्चे भी शामिल!
रायपुर
हजार रुपए में एंट्री, अंदर नशा-अश्लीलता (फोटो सोर्स- AI)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 May 2026 08:16 pm

Published on:

02 May 2026 08:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Crime News: टीआई ने बीच बाजार व्यापारी को जड़ा थप्पड़, Video वायरल होते ही मचा हड़कंप, देखें

पत्रिका लाइव अपडेट

टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत कौर होंगी कप्तान, इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धमतरी में खुलेगा प्रदेश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल, राज्य सरकार का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय पहुंचा

Dhamtari sainik school news
धमतरी

देर रात तक चली ED की जांच, सुबह राइस मिलर रोशन चंद्राकर के घर से अहम दस्तावेज बरामद

रोशन चंद्राकर के घर से दस्तावेज बरामद (photo source- Patrika)
धमतरी

पूर्व मंत्री के भाई के घर ED का छापा, 12 से ज्यादा अधिकारियों की टीम जांच में जुटी, कार्रवाई से मची खलबली

ed raid in cg
धमतरी

CG Transfer News: 192 आरक्षकों का तबादला, DRG और महिला आरक्षक भी शामिल, दो अलग-अलग सूचियां जारी

Transfer (photo-patrika)
धमतरी

CG News: गंगरेल के बीच मदद की लहर, वॉटर एंबुलेंस ने बचाई मजदूर की जान

CG News: गंगरेल के बीच मदद की लहर, वॉटर एंबुलेंस ने बचाई मजदूर की जान
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.