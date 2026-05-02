Crime News: टीआई ने बीच बाजार व्यापारी को जड़ा थप्पड़, Video वायरल होते ही मचा हड़कंप, देखें

Crime News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बोराई थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब थाना प्रभारी (टीआई) ने एक व्यापारी के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि बीच बाजार उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।