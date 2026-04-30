धमतरी में खुलेगा प्रदेश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल, राज्य सरकार का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय पहुंचा

धमतरी जिले के युवाओं में देश सेवा का अद्भुत जज्बा है। पुलिस, सेना, अग्निवीर में हर साल यहां के युवाओं का चयन होता है। जानकारी के अनुसार अग्निवीर भर्ती में ही पिछले 2 साल में यहां के 100 से अधिक युवाओं का चयन हुआ है। अर्धसैनिक बल, सीजी पुलिस में भी युवाओं का खास रुझान है। धमतरी में इस स्तर के संस्थान के खुलने से धमतरी सहित गरियाबंद, बालोद और कोंडागांव जैसे पड़ोसी जिलों के ग्रामीण एवं शहरी छात्र भी लाभान्वित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य शिक्षा के इस विस्तार से बस्तर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले धमतरी की पहचान अब वीरों की जननी के रूप में भी होगी।