21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG Census 2027: जनगणना 2027 की तैयारी तेज! अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर सख्त रोक, 1 मई से सर्वे शुरू

CG Census 2027: मकान सूचीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी करते हुए जनगणना ड्यूटी में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Apr 21, 2026

जनगणना 2027 की तैयारी तेज! धमतरी में अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर सख्त रोक, 1 मई से सर्वे शुरू(photo-patrika)

जनगणना 2027 की तैयारी तेज! धमतरी में अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर सख्त रोक, 1 मई से सर्वे शुरू(photo-patrika)

CG Census 2027: छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारत की जनगणना 2027 के तहत जिले में मकान सूचीकरण और गणना कार्य को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत जनगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

CG Census 2027: 1 मई से 30 मई तक चलेगा मकान सूचीकरण कार्य

जिले में जनगणना के पहले चरण के तहत 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस दौरान हर घर का सर्वे कर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी, जिसके लिए बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

बिना अनुमति अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर रोक

जारी आदेश के अनुसार, जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के न तो अवकाश पर जा सकेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। प्रशासन का मानना है कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या अनुपस्थिति से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

विशेष परिस्थिति में ही मिलेगा अवकाश

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए भी संबंधित कर्मचारी को जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके बाद ही कलेक्टर स्तर से अनुमति मिल सकेगी।

पहले से स्वीकृत अवकाश भी होंगे पुनः मान्य

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले से स्वीकृत अवकाश भी स्वतः मान्य नहीं होंगे। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को पुनः जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की प्राथमिकता: समय पर और सटीक जनगणना

जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि जनगणना कार्य को तय समयसीमा में पूरी सटीकता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Apr 2026 09:35 am

Published on:

21 Apr 2026 09:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Census 2027: जनगणना 2027 की तैयारी तेज! अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर सख्त रोक, 1 मई से सर्वे शुरू

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: लॉटरी से चमचमाती कार जीतने का झांसा, 1 करोड़ की कर दी ठगी

CG News: लॉटरी से चमचमाती कार जीतने का झांसा, 1 करोड़ की कर दी ठगी
धमतरी

धमतरी में बड़ा हादसा: पिकअप वाहन पलटने से 1 की मौत, 17 घायल, मची अफरा-तफरी

धमतरी में बड़ा हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

CG IPL Satta: IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख से ज्यादा की जब्ती

IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
धमतरी

CG News: धमतरी नगर निगम पर 50 लाख का कर्ज, पेट्रोल-डीजल देना बंद, सिंचाई-बिजली विभाग का 22 करोड़ बकाया

CG News: धमतरी नगर निगम पर 50 लाख का कर्ज, पेट्रोल-डीजल देना बंद, सिंचाई-बिजली विभाग का 22 करोड़ बकाया
धमतरी

CG Heatwave Alert: राजस्थान की तपिश से बढ़ी गर्मी, धमतरी में 40°C पार पारा, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट

गर्म हवाओं ने झुलसाया। पत्रिका फाइल फोटो
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.