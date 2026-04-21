CG Census 2027: जनगणना 2027 की तैयारी तेज! अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर सख्त रोक, 1 मई से सर्वे शुरू

CG Census 2027: छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारत की जनगणना 2027 के तहत जिले में मकान सूचीकरण और गणना कार्य को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत जनगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।