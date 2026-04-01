CG Heatwave Alert: राजस्थान की तपिश से बढ़ी गर्मी, धमतरी में 40°C पार पारा, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट

CG Heatwave Alert: राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं ने धमतरी जिले में गर्मी को असहनीय बना दिया है। तेज धूप और लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रविवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोग दिनभर बेहाल रहे। रविवार सुबह 10 बजे तक तापमान सामान्य रहा, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद सूरज की तपिश अचानक तेज हो गई और पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया।